年度觀光盛事，台北國際夏季旅展即（14）日起於台北世貿一館盛大開展。福華集團聯手推出2900住宿券，邀請民眾全台福華玩透透，從台北、新竹、台中、高雄到石門水庫、溪頭、墾丁福華，一券全台走透透，想住哪間就住哪間，想在哪裡停留，享有舒適的旅宿體驗。

暑假剛開始，各處觀光景點重現往日觀光榮景，充滿南島風情的國境之南-墾丁也隨著熱情夏季到來炙手可熱。有鑑於此，墾丁福華渡假飯店特別加碼，暑假期間憑連鎖住宿券補假日價差至墾丁福華入住指定日期，直接加贈1-2名兒童同房住宿含早餐，來一趟夏日親子之旅；若無兒童同行出遊，也可換成經典雙人下午茶1套，在飯店享受愜意的度假時光。

福華集團從北至南擁有多個據點，為每一位旅人在旅程中提供最舒適貼心的餐旅服務。而墾丁福華渡假飯店坐落於熱情的南臺灣，得天獨厚的地理位置將碧海藍天的美景盡收眼底；四季如春的恆春半島三面臨海，坐擁大自然孕育的生態景觀，也發展出獨特的人文氣息，值得旅人深度造訪，也是國人的渡假首選。客房寬敞舒適，飯店內設有許多休閒設施，無論是親子活動或健身設備，能滿足所有人的休閒需求，適合一家大小入住放鬆。

台北國際夏季旅展將在台北世貿一館登場，福華集團將在現場攤位為B730，無法到旅展現場也可在台北福華大飯店在官網「線上旅展」搶購。