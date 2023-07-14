二刀流球星大谷翔平的未來動向受到外界強力關注，明年賽季結束後，教士重砲索托（Juan Soto）同樣在2025年將投入自由市場，勢必將引起另一波搶人大戰，《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）撰文指出，現任國聯衛冕冠軍費城人，將會是索托最佳落腳處。

費城人陣中許多好手曾有效力國民的經歷，哈波（Bryce Harper）和崔伊騰納（Trea Turner）都是以國民作為大聯盟生涯首支球隊，海曼點出吸引索托前往費城人的最大關鍵：「他在國民時期和費城人打擊教練隆恩（Kevin Long）關係匪淺，2人一同和哈波、崔伊騰納共同打下世界大賽冠軍，席瓦伯（Kyle Schwarber）也在那裡，『國民幫』勢力逐漸形成。」費城人替補野手哈里森（Josh Harrison）也曾加盟國民。

以目前球員合約狀況來看，費城人在2025年球季的團隊薪資來到1.67億美元，將會是全大聯盟第3，僅落後給洋基和教士，但只要費城人保有競爭世界大賽的戰力，球隊老闆並不吝嗇給予超級球星一份頂薪合約，包括哈波、崔伊騰納、惠勒（Zack Wheeler）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）和卡斯提阿諾（Nick Castellanos），費城人陣中多達5位「億元男」。

早在效力國民時期，索托就曾拒絕一份15年4.4億美元報價，國民不願空手而回，率先將索托打包送出，換回多名潛力新星，如今同樣問題落在教士身上，今年賽季前，索托曾和教士談討續約協議，不過最後只達成1年2300萬美元合約避免仲裁，若遲遲無法討論出皆大歡喜的結果，教士可能會在季中將索托交易。