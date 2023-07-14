▲以暖暖端調整為上午7時發車為例，可以搭配接駁的台鐵班次。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲配合台鐵班次，七堵端平日末班車延後至晚間9時發車，以利民眾轉乘。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲配合台鐵班次，七堵端假日末班車延後至晚間8時發車，以利民眾轉乘。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲假日原均為中型巴士，為符合民眾至七堵購物需求，配合增開大型巴士班次。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑日前前往暖暖區了解R86公車班次不足問題，並表示只要地方有需求，市府就會研擬調整。對此基隆市交通處回應，為提升在地民眾通行的便利性，R86路線公車平日將由42班次增加為44班次，並調整發車時間；而假日將由14班次增加為24班次，同時末班車發車時間延後。將自7月17日起實施，希望能讓暖暖區民眾更加便利。

交通處表示，暖暖區大眾運輸通行需求包含三面向，分別是平日上午7時5分暖暖端發車班次希望提前至7時整發車，以利民眾於八堵火車站轉乘；還有平日及假日末班車過早，建議延後收班；以及假日均以中型巴士行駛運能不足，建議改以大型巴士行駛，以利滿足往返七堵市場採購需求。

交通處指出，為呼應民眾訴求，R86路線公車平日上午7時5分暖暖端發車班次將提前至7時發車；而平日及假日末班車配合延後收班，平日末班車暖暖端晚間8時20分、七堵端晚間9時發車；假日末班車暖暖端晚間7時20分、七堵端晚間8時發車；另假日上午以大型巴士增開8班次，可滿足假日往返七堵至暖暖間之需要。

交通處說明，平假日在七堵端末班車發車時間，是綜合考量台鐵列車抵達七堵及八堵站之時刻，例如平日晚間8時27分南港發車之區間車，預計晚間8時47分抵達七堵、8時52分抵達八堵站，民眾可於七堵車站轉乘晚間9時發車之R86末班車，或於八堵車站轉乘。

交通處提醒，請留意轉乘步行時間及台鐵列車運行狀況，選擇於七堵或八堵車站轉乘，避免錯過返回暖暖的末班車。

市議員陳冠羽表示，肯定新任市府總算回應4年多來的「暖暖通勤困境」，從R86班次優化看到市府的決心，更期盼暖暖4條國道客運及跳蛙公車的班次也能陸續配合調整，讓暖暖通勤族不再心累。

陳強調，R86上午尖峰班次配合台鐵班次，晚上8點後從七堵返程的班次及假日七堵買菜族回程的大巴，這3項訴求前議員王醒之已經講了4年，而謝市長親自體驗後，總算看到改善。也希望市府能正視基隆市公車營運困境，透過改善公車班次及路線，優化市內大眾運輸系統。