國民黨總統參選人侯友宜在藍營支持度不高，競辦執行長金溥聰指出關鍵是藍營沒把他當自己人。侯友宜今天接受媒體人唐湘龍專訪，重提父親是榮民的過往，他指出，父親本是日本時代的飛機少年工，後報考國軍到青島海軍官校受訓，負責接收與修理軍艦，國共內戰爆發後撤退來台，他自己也是到了40幾歲，父親才把榮民證拿出來，才了解父親的過往。

侯友宜說，他從小就看父親在菜市場賣豬肉，每天不苟言笑，「我都嚇得要死」，直到他出社會40幾歲時，父親才拿出榮民證，一開始他還問「你怎麼有這個？是不是騙來的」，父親才「臭屁」的講起自己的過往「我為國家打過仗」。

侯友宜說，他只知道父親當過日本兵，中華民國光復後回到台灣，因有機械修理專業，去報考國軍，從高雄軍港到青島海軍軍官學校受訓，還有畢業證書可以證明。

侯友宜說，後來因國共內戰爆發，父親從山東退到上海再慢慢撤退回台，士兵們解甲歸田，父親就到菜市場當長工，後來賣豬肉 養活一家大小，榮民真正意義，就是為國家做事。

對藍軍整合，侯友宜表示，這兩個月整合陸續到位，他會堅定腳步往前走，最後結果一定是美好的，就像他當年碰到很多案子，只要頭緒理清楚，目標方向清楚，障礙可以超越，問題不大，現在才剛開始而已，「放心我一定會堅持展現自己做事的態度與穩定度」。

被問執行長金溥聰雖然朋友多，但敵人也很多，侯友宜笑說「我敵人也不少」，他覺得金執行長非常優秀，反應能力強，是國民黨內部少有打過大選戰的人， 且他目標明確，做事果斷、有魄力，相對得罪一些人是難免的，但只要是好的就堅持，某部分跟他個性蠻吻合的。

藍營對侯在韓國瑜、公投案等事件上的質疑，侯友宜強調，他跟國瑜是認識朋友，打選戰需要更多朋友一起來幫忙，最重要他公職生涯一路走來40幾年，能再為國家多做事的重要時刻， 別人有不同看法聲音「我非常尊重」，任何聲音他都會檢討自己，這次選舉對兩岸和平台海安全很重要，希望看到大我的部分，而小我他會反省，他和韓國瑜有共同信念攜手合作往前走。

對於外界認為侯藍皮綠骨，侯友宜說，藍皮綠骨已經講了很多年，他不管是在國民黨時代還是民進黨時代當警察， 都是奉獻給中華民國，「勇於執法，有錯嗎？」 他也曾當過全國十大傑出公務人員第一名，做事態度不應該分任何黨派。

主持人提問，參選以來是否覺得委屈，侯友宜直言「我從來沒有委屈過」，他強調，很多事情就是一個過程，按照步驟在走，他從基層歷練出來，衝鋒陷陣不可能百分百圓滿，但目標明確要破案，過程有受點小傷是很正常的一件事。

對於九二共識，侯友宜強調，總統參選人政策要明確， 有些場合論述沒有辦法講清楚，常常被斷章取義，他很清楚告訴大家，他的兩岸政策就是三大塊，接受合乎中華民國憲法九二共識、反台獨、反對一國兩制，還有深化民主自由、提升國防自我防衛能力、止戰於境外、備戰不引戰，他認為，兩岸真的要好好對話、好好交流，才能降低衝突，產生更高互信。

侯也提到當年的兩岸共打機制，公安在桌上都能好好談，尤其現在打詐有一個問題一直沒有突破，就是兩岸，就算基層警察怎麼追，碰到兩岸就難以解決，兩岸很近，很多地方要去合作，兩岸之間才能互相信任。