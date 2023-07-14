前國民黨中常委蕭景田、國民黨士林北投黨部執行長曾繁川遭控替北市新科議員林杏兒賄選，士林地檢署向法院提請對林杏兒當選無效之訴，檢察官也依違反《選罷法》中的行賄罪起訴蕭景田、曾繁川，另外收賄的9名里長也一併遭訴。士林地檢署今天偵結，判決林杏兒當選有效，但蕭景田等人涉違反選罷法部分仍在審理中。

根據檢方調查，去年底九合一選舉，曾繁川為了幫助同黨籍候選人林杏兒競選，在投票前前往士林、北投區的里長辦公室，有些則是在林杏兒競選服務處內聊天，蕭景田拿出林杏兒的競選文宣尋求支持，同時交付裝有1萬元現金的信封，希望他們能在競選期間幫忙拉票，讓林杏兒能夠順利當選當選。

檢方接獲情資執行搜索，扣得裝有現金的信封，其中被告許姓、黃姓、魏姓、陳姓、陳姓、左姓、周姓、薛姓、張姓、張姓等10人涉犯收賄罪，其中1人因坦承犯行，並繳回犯罪所得，檢察官給予緩起訴處分。

檢方傳喚里長說明，部分里長表示蕭景田給錢時說，現金是黨部給予的競選經費，並由他個人出資，林杏兒以證人身分應訊則否認賄選，並稱交付現金他並不知情，更沒有指使、教唆賄選，去年12月28日檢方訊後請回，更對外發聲明澄清與賄選案無關。