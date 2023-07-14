在疫情影響趨緩及展店效益顯現下，安心食品2023年6月自結合併營收5.24億元，月增4.13％、年增達10.23％，改寫歷史第三高。使第二季合併營收14.96億元，季增4.24％、年增6.25％，改寫歷史次高。累計上半年合併營收29.32億元、年增6.73％，續創同期新高。

安心食品1990年引進摩斯漢堡在台經營已超過32年，目前全台已有310家直營據點，致力培育餐飲人才。此次「join摩斯．夢想啟程」全台徵才不限資歷與年齡，從北到南網羅各地餐飲人才，也歡迎中高齡、二度就業及新住民踴躍嘗試，找到人生職涯新方向。

安心食品表示，「join摩斯．夢想啟程」強力招募營運儲備主管、正職及兼職門市服務員，讓畢業新鮮人即刻就業，新鮮人年薪可達50～60萬、獎金另計，並提供良好的升遷管道，凡通過專業培訓及考核成為店經理每月薪資上看5萬元，年薪百萬不是夢。

安心食品擁有完善的教育訓練課程，提供優渥的獎勵制度、順暢的升遷管道、多元生涯發展、每月享好友漢堡券、員工職福會旅遊津貼、婚喪補貼、健康檢查、三節福利金及員工持股信託認股制度等。

安心食品表示，公司唯才是用，凡對餐飲服務業有熱忱的求職者，經公司內部甄選後，將安排職前實作訓練，提供完整專業培訓與升遷計畫，順利成為優秀的經營管理人才，表現優異者還有機會輪調海外據點、東元餐飲集團品牌企業。