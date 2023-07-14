路透社報導，在北韓宣稱12日試射「火星-18」（Hwasong-18）新型洲際彈道飛彈（ICBM）並說這是核武打擊力量核心後，擁有15個成員國的聯合國安理會隨即召開會議。

金星（Kim Song）今天在安理會說：「我們斷然拒絕並譴責美國及其追隨者召開的這次會議。」

外交官員們表示，前次北韓在安理會談論自家核武與彈道飛彈計畫，已是2017年12月的事。

北韓因研發核武與飛彈計畫，自2006年起即遭聯合國制裁，其中包括禁止研發彈道飛彈。

安理會過去幾年就如何應對平壤當局看法分歧。五大常任理事國裡的俄羅斯、中國認為制裁無助解決問題，盼減輕這類措施，並譴責美韓聯合軍演屬挑釁平壤之舉；華府則歸咎北京和莫斯科包庇北韓免於更多制裁。

美國駐聯合國副大使戴羅倫提斯（Jeffrey DeLaurentis）告訴安理會：「俄羅斯和中國在阻饒安理會統一口徑，北韓正藉由一再試射展現膽大妄為。」