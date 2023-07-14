平溪商圈「走入平溪那些年 戀戀十分好菁彩」活動，遊客DIY製作小天燈。（新北市經發局提供）

暑假出遊無須出國，新北市政府經濟發展局明（15）日將於石碇、平溪舉辦主題活動，民眾可變裝Cosplay，只要票選獲得最高多票，即可獲得5000元商圈購物金，或完成指定任務還可參加抽獎，讓大小朋友玩得盡興。

為提升新北商圈經濟，新北市政府經發局補助各商圈推出多種主題的活動，「鶯歌藝術陶瓷系列-陶藝人生 樂活饗宴」、「坪林包種春茶遊」、「風華九份•提燈漫遊」等活動自6月份開跑後好評不斷，為商圈帶來人潮及業績。

經發局指出，7月起開始放暑假，由石碇、平溪、菁桐等商圈接棒推出特色活動，讓民眾深度了解在地文化。15日將於石碇之心廣場舉行「2023石碇鱷魚節」，活動包含鱷魚舞蹈教學百人挑戰、文創市集，鱷魚變裝舞台秀票選活動，最高可獲得5000元商圈購物金。

平溪商圈同日也推出「走入平溪那些年 戀戀十分好菁彩」，以高校制服Cosplay主題致敬年少的青春，完成完成2個打卡任務可參加抽獎。

經發局長何怡明表示，市府將持續攜手各商圈推出豐富有趣的活動，提供民眾更多元的文化體驗，各商圈活動持續至年底。更多活動資訊詳洽經發局官網（網址：https://www.economic.ntpc.gov.tw/）或「來趣新北金發局」臉書查詢。