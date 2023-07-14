美國在台協會（AIT）爭取現址旁的內湖國中金湖校區，作為擴建用地使用，引發當地民眾反彈。對於是否將該塊土地爭取做為台北市相關使用？台北市長蔣萬安14日受訪時回應相對保守，表示該塊土地有96％屬於中央，財政部於2019年也發文「廢止撥用」。不過蔣仍強調，絕對以市民的聲音為優先，並呼籲中央「事緩則圓」希望達成雙贏。

AIT為爭取北市內湖國中金湖校區作為擴建用地使用，12日於當地召開座談會向地方民眾說明擴建計畫，不過卻遭到地方強烈反彈，不僅當地議員直言「AIT、國產署官員都未到場，不尊重當地民眾」外，在地居民甚至揚言「美國先跟我們建交再來談擴建」，引發社會各界議論。

對此蔣萬安14日受訪時，表示該案由中央外交部與AIT協調處理，身為台北市長絕對重視市民朋友的聲音，他認為該案「事緩則圓」，因為當天說明會他看到里長、市民們都有很多疑問與意見，「那我想這個部分都希望中央，包括外交部以及相關單位，都能夠持續跟地方加強溝通，做清楚的說明。」

至於是否爭取該地交由台北市政府重新使用？蔣萬安則坦言，這塊地96％都已經回撥給中央國產署，且中央財政部在2019年時就發文給台北市政府，表示「廢止撥用」給市府作為校園用地。「但是我想身為台北市長，我絕對以市民朋友的考量為最優先，絕對是希望各方都加強溝通。」蔣萬安說，既然地方有一些聲音，我們就是聆聽，而且做清楚的說明，我想事緩則圓，希望達成雙贏。