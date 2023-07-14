高雄日前凌晨一輛汽車無故停在路中央，民狀見狀以為是拋錨報警求助。警方獲報到場，發現駕駛46歲余姓男子在車內呼呼大睡，直到員警拍窗才驚醒，余男下車時，身上散發濃厚酒味，他坦承稍早與友人聚餐，喝了4瓶啤酒，心存僥倖開車回家，卻因不勝酒力睡著。余男酒測值1.13，全案依公共危險罪送辦。

11日凌晨0時5分許，余男開車行經新興區民生一路、民權一路口，在他停紅燈時，因不勝酒力睡著了，直到有路過民眾見綠燈時余男遲遲未起步，以為是車輛拋錨，但走近一看才發現余男在車內動都不動，擔心有意外趕緊報警求助。

新興分局五福二路派出所員警獲到到場，仔細一看發現余男呼吸正常，認為余男是睡著了，輕拍車窗試圖喚醒余男，余男聽聞動靜醒來，發現員警就在窗外，馬上被嚇醒，自知自己酒駕完蛋了。

余男下車時，員警聞到余男身上濃厚酒味，詢問是否有喝酒，余男坦承，10日晚間7時許與友人在市區餐廳聚餐飲酒，期間約飲用4瓶啤酒，直至接近深夜11時許聚餐結束，但他認為車少不會遇到員警，心存僥倖開車回家，不料開到一半就因不勝酒力睡著，最終還是被自己酒量出賣。

員警後續對余男實施酒測，酒測值1.13超標，全案依公共危險罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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