黃偉哲推薦首爾樂天酒店研發3款台南限定愛文甜點。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南芒果前進韓國首爾樂天集團酒店、現代百貨！台南市長黃偉哲前往韓國行銷芒果，並在五星級酒店推出愛文芒果系列，單份價格為台幣1000至1500元之間，以精品甜點方式打入高端市場，同時也於Lottemart連鎖超市及現代百貨等旗下12家超市進行為期一周促銷推廣。

黃偉哲此行出訪韓國行銷芒果，除登上韓國最大直播購物平台、促成台南芒果在韓國樂天集團及現代百貨上架，還與首爾樂天集團酒店合作，推出愛文芒果甜點 ，韓國民眾品嘗芒果還可參加抽獎，有機會獲得機票前來台南，行銷芒果同時也帶動台南觀光契機。

台南市政府提到，黃偉哲12日晚間登上韓國最大行動通訊直播購物平台Kakao行銷，3公噸愛文芒果禮盒銷售一空，昨天則在駐韓代表梁光中及首爾台貿中心主任賴登科陪同下，參觀韓國Lottemart連鎖超市視察台南芒果上架狀況，並親赴韓國首爾樂天飯店參加台南愛文芒果甜點Photo Event活動。

黃偉哲表示，這幾天參訪過程感受韓國民眾對於台南愛文芒果情有獨鍾，此次積極拓展台灣愛文芒果韓國貿易商機於當地辦理Photo Event活動，預期今年韓國市場可增加15％以上。

農業局長李建裕表示，籌備數月，與韓國龍頭飯店洽談在韓國首爾樂天五星級酒店推出愛文芒果系列，以精品甜點方式打入高端市場，期盼在市府團隊努力下，在韓國市場創佳績 。