台郡科技表示，PCB佈局中許多柔性的印刷電路(FPC)背負重要連接的責任，實現ADAS和AV的5G通訊，任一在這些布局中的設計缺陷都可能對FPC傳輸特性產生負面影響，進而影響車輛的感知能力，為了應對這些挑戰，台郡科技使用Ansys的模擬軟體來進行電磁、熱力和機械最佳化，透過有效的佈局和材料變化來最佳化其 FPC 的設計。同時，Ansys 的工具也幫助台郡科技設置特定的電路板佈局和材料參數，供未來毫米波設計驗證創建一個建立一個參考資料庫。

台郡科技董事長鄭明智表示，針對現今ADAS和AV應用極度重要的PCB佈局分析中，Ansys提供最準確的預測，為我們帶來了最有力的成果，展望5G發展，我們將繼續參考Ansys的模擬，探索光學整合和通訊的新方法，這將有助於塑造我們未來在毫米波天線模組的設計。

台郡6月合併營收為24.28億元，年減14.52%，累計前6月合併營收為162.19億元，年減3.48%。