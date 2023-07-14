國泰和逸台南西門館刺激暑假訂房，增設許多親子遊戲空間搶家庭遊客。（程炳璋攝）

暑假是觀光熱季，今年國旅因疫情解封、缺少國內旅遊補助，全台瘋出國，台灣各家旅館暑假業績較去年同期普遍下滑1到2成，出國暴增3成，台南市觀旅局多將活動活動延至2天，鼓勵遊客留宿過夜，帶動住宿。

國旅市場在新冠肺炎疫情解封後首遇暑假，台南市旅館平均住宿率只有7成，不如去年暑假高達8、9成，民宿更比去年少了2成。

國泰和逸飯店台南西門館推出親子風的卡通「飛天小女警」主題下午茶，設置各種卡通主題的公共親子遊戲室，吸引家庭旅遊市場，暑假以來住宿率不到7成，比去年暑假業績下滑1到2成，與新冠肺炎疫情前差不多。

國泰和逸西門館總經理黃絢霞表示，政府今年取消國內旅遊補助，加上出國解封，大家嚮往久違的海外旅遊，都使國旅市場受影響。

台南市旅館同業公會理事長吳俊泰表示，暑假至今平均住宿率雖不若去年高，今年出現許多臨時訂房遊客，會到出遊前1天才訂房，臨時提高住宿率。

台南市旅遊商業同業公會理事長蔡承鴻表示，今年暑假出國旅遊潮暴增3成，主要出遊國家以日本、韓國與泰國最多，許多飛機航班數較少，機票價格提高約1成半到2成。

台南市觀旅局表示，今年雖掀起出國瘋，高昂的機票價格仍嚇退許多遊客，選擇回歸國旅，飯店才會出現臨時訂房情況。台南市暑假期間發行搭公車免費的「好康券」，42家旅宿業者推出住1晚送1晚的優惠，觀光策略將各項活動延至2天，留住遊客過夜，台南市住宿率還比其他縣市高出1成，7月1日至9日的旅遊人數統計180萬，比去年同期成長2成。