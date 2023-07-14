代謝症候群是慢性疾病的前身，未來罹患心血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂風險皆會增加。國民健康署和中央健保署去年7月起推動「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，透過基層診所收案管理近5萬名代謝症候群患者，其中近3成至少有1項代謝症候群指標改善至標準值。

代謝症候群共有5項指標：腰圍男性≧90公分、女性≧80公分或身體質量指數BMI≧27；飯前血糖值≧100mg／dL，血壓收縮壓≧130mmHg、舒張壓≧85mmHg；三酸甘油脂≧150mg／dL；高密度脂蛋白膽固醇值男性＜40mg／dL、女性＜50mg／dL。任3項或以上超標即認定為代謝症候群。

國健署表示，代謝症候群患者後續發生心血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂的風險，比一般民眾高出2至6倍。根據國際實證，疾病根源因子介入改善，對預防或延緩相關慢性病或共病的發生，成效相當顯著。

「全民健康保險代謝症候群防治計畫」透過基層診所收案管理，針對慢性病根源因子，如吸菸、嚼食檳榔、不健康飲食、缺乏運動等，由醫療團隊提供專業指導，讓民眾瞭解需要改善的重點，並由醫師與病人共同討論改善自我健康的目標值，不再是由醫師單方面的建議，提高民眾參與疾病管理的意願，及早調整個人不健康行為，以降低後續慢性病的發生。

計畫自去年（111）7月開始推行以來，已有近1700家診所、超過2800位醫師加入，收案管理近5萬人；其中近9成有腰圍過粗或肥胖、超過8成血壓偏高、近8成有三酸甘油脂偏高、超過7成為高密度脂蛋白不足、近6成空腹血糖偏高、有吸菸者18.6％、嚼食檳榔者4.5％。

參與計畫的陳宏麟診所，位於南投縣埔里鎮，由醫師、營養師、護理師及健身教練組成專業團隊，並設立「健康食堂」和「健身房」，幫助民眾落實營養與運動。嘉義市的曾良達診所則透過遠距照護平台與病人互動，此外也邀請病友參加健行、爬山等活動，融入飲食、運動、血糖控制等相關衛教，將健康行為落實於生活中。

該計畫實施約1年，國健署統計，28.6％參與民眾經介入後，至少1項代謝症候群指標改善至標準值；另腰圍過粗者有8％改善達標準值，有吸菸者經介入後已有22.6％自述無吸菸，有嚼檳者經介入後有30.8％自述已停止嚼檳，顯示健康行為改變已有初步成果，基層診所將會持續追蹤病人的狀況，期盼民眾長期落實。