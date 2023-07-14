在6組運用恩智浦開發板的參賽隊伍中，來自成功大學建築、工程科學、水利以及心理科系學生組成的「天才達文西」團隊，榮獲「NXP X WPI企業獎」第一名以及大會「永續科技組」第三名殊榮，其獲獎作品「無人博物館」透過IoT影像辨識和MR混合實境實現資訊整合，在無人博物館中提供客製化導覽並提升互動性，讓城市成為展品，增加遊客體驗，創造全新的旅遊模式。此外，由長庚科技大學護理系以及虎尾科技大學電機系學生組成的「虎味赤肉庚」團隊，其創新的「居家智能藥櫃」運用恩智浦套件開發智慧運用，亦榮獲大會「數位照護組」優選獎。

本屆「2023 第7屆創創AIoT」競賽，恩智浦首度以支持企業身分參與，攜手恩智浦長期合作夥伴關係的大聯大世平集團參與「數位照護組」與「永續科技組」，共同推動數位與永續發展理念，針對實務情境需求提供命題方向，並依照作品主題指派業師提供線上諮詢，引導晉級團隊借力業師豐富經驗，在競賽過程中成長並增強自信，進一步培養洞察市場和具備開發技術的能力。期待參賽者將科技導入永續經營的服務模式，結合無限創新與創意力，以及自身的軟硬體技術，提升產業在人力、環境等各項資源的運用效能，提升生活品質與質量，助力環境永續的貢獻。

大聯大世平集團產品行銷長何享洲表示，做為恩智浦長期合作夥伴，很榮幸此次一起攜手合作參與校園競賽，以相同的理念，培育未來高科技菁英，激勵下一代的青年創新者，以永續科技的觀念，進行創新應用發想，推動更智慧與永續的世界。期望參賽學生能透過本次競賽所獲得的經驗，持續加強自身專業技術，保持創新精神與熱情，成為未來國際頂尖人才。