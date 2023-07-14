路透社報導，聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）資料估計2022年全球有3900萬人感染人類免疫缺乏病毒（HIV）。病毒在缺乏治療的情況下會演變成俗稱愛滋病的後天免疫缺乏症候群（AIDS）。

聯合國愛滋病規劃署在今天刊出的一份報告裡稱「只要追隨有以人為本堅強政治承諾、投資先進實證醫學愛滋病毒防治計畫的相關國家腳步，我們便有解決之道」。

報告指出，有效面對愛滋病毒也意味採取非歧視性法律、賦予社區網絡權力等措施。愛滋病患者當前在許多國家地區遭受汙名化、歧視與暴力對待。

報告中說：「在財政投資最多的國家地區，愛滋病預防有顯著進展，像非洲東部及南部，愛滋病毒的新增感染數自2010年減少57%。」

然而報告也指出，東歐、中亞、中東及北非地區的愛滋病毒新增感染數急遽增加。

報告中說：「出現感染驟升趨勢，主因為缺乏針對邊緣與重點對象的愛滋病預防，以及懲罰性法律與社會歧視帶來的壁壘。」

根據聯合國愛滋病規劃署統計，去年新增130萬人感染愛滋病毒，63萬人死於與愛滋病毒相關的疾病。