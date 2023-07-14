不過，信邦強調，由於第二季本業表現優於預期，另業外亦有匯兌收益挹注可以彌補，再加上信邦每年均有預提準備金得以因應未知的潛在風險，目前此事件對公司營運和第二季財報沒有影響。

在信邦力撇利空下，信邦以平盤開出後一度翻紅，直至9時15分雖落入盤下，但跌幅不大，尚能控制在1％上下。至於事主太康精密就沒有那麼好運，不單以48.45元、下跌1.65元開出，開盤後股價就直線下滑，迄10時15分止，已見到28.3元的低點，跌幅擴大至43.51％，創興櫃掛牌以來的新低價。

為搶佔電動自行車商機，太康自2020年起提供客戶Vanmoof電動自行車方面的生產整合服務，由VanMoof負責電動自行車軟硬體設計及通路銷售，太康居中負責提供生產整合服務及成車測試檢驗，後端則委由母公司信邦電子負責包含ECU（電控模組）生產暨成車組裝，太康為品牌廠與製造廠間溝通規劃協調，交易認列採淨額交易，惟因13日獲悉荷蘭阿姆斯特丹地方法院已批准Vanmoof母公司VanMoof Global Holding B.V.申請的暫停付款（surseance van betaling）程序，在8.24億元的貨款恐追討無門下，不單太康淨值將因而下修，恐也會牽累母公司信邦。

對於此事件，信邦表示，太康已於去年認列了9千萬元的損失，基於保守原則，餘下的貨款7.1億元應該也會在第二季的財報中認損，基於保守原則，信邦也會將這部分的損失反映在半年報中。

由於信邦半年報尚在結算中，信邦強調，目前不方便提供第二季財報的相關數字。

不過，法人指出，若太康8.14億元的貨款全數認損，以信邦握有太康57.45％的持股，扣除所得稅回沖的金額，估稅後損失的影響數應為3億多元，以信邦現有股本23.95億元換算，對每股的影響數估逾1元，不過因信邦第二季本業表現優於預期，另估尚有1億多元的匯兌收益可以彌補，推估第二季的獲利表現仍可望優於首季。