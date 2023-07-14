戴利此前曾表示，她認為今年可能還需要再升息兩次。

周四她在接受CNBC訪問時表示，她希望在美國接近聯準會設定的2%通膨目標時才開始轉向「中性」水準的利率，並表示她認為現在就話聯準會已經擊敗通膨仍言之過早。

周三公布的美國6月消費者物價指數（CPI）年漲3%，低於市場預期，並創下兩年多來最小漲幅。排除波動較大的食品與能源價格後，6月核心CPI月漲0.2%，低於5月的月漲0.4%與市場預期的月漲0.3%，並創下2021年8月以來最小漲幅。與去年同期相比，6月核心CPI上漲4.8%，低於5月份的年漲5.3%和市場預估的年漲5%，並創下2021年10月以來新低。

周四最新發布的美國6月最終需求生產者價格指數（PPI）年漲0.1%，遠低於5月份的年漲0.9%和市場預期的年漲0.4%，並創下2020年8月以來最小漲幅。PPI較5月上漲0.1%，低於市場預估的月漲0.2%。排除食品與能源價格的核心PPI月漲0.1%、年漲2.4%，低於市場預期的月漲0.2%、年漲2.6%。

兩項重要的通膨數據都證實美國的物價壓力持續放緩，使聯準會在7月最後一次升息後便收工的預期升高。

聯準會理事沃勒周四在紐約大學的一場活動上表示其看法並沒有受到6月CPI通膨報告影響，並表明即將舉行的7月會議應該就要升息，「強勁的就業市場以及美國經濟整體表現穩健，讓我們有進一步收緊政策的空間」。

沃勒表示，雖然CPI降溫是個好消息，但單一個數據無法代表通膨趨勢，「我支持在今年剩餘的4次會議，聯準會的利率目標區間需要再調升兩次、各25個基點，這對通膨持續朝2%目標邁進是必要的」。

他並表示，這兩次升息中的第一次應該在7月，而如果通膨降溫得不夠快，那麼對採取行動而言，9月將是一場「活的」（live）會議」。此為該央行決策官員慣用的行話，意指升息的可能性較大。