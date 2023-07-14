交通亂象多，6月30日交通違規新制上路，其中未停讓行人罰鍰除金額提高至6000元至7200元。新竹市監理站統計連月來受理舉發件數近1300件，提醒民眾遵守交通規則，以免受罰並得接受道路安全講習3小時，若1年內記點超過12點，甚至會被吊扣駕照，不得不慎。

交通違規新制於今年6月30日上路，其中違規記點制度大幅修改，尤其是未停讓行人、闖紅燈及危險駕駛等重大違規行為，均1次記點數3點，其中未停讓行人罰鍰除金額提高至6000元至7200元外，還要接受道安講習。

新竹市監理站站長周景朗說，汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例規定者，除依規處以罰鍰外，並得依對行車秩序及交通安全危害程度記違規點數1點至3點，違規記點於1年內記點每達12點，吊扣駕駛執照2個月，並應接受道安講習。

根據新竹市監理站統計，今年3月31日起車輛未停讓行人罰鍰提高至3600元，新竹市監理站受理舉發案件數，4月到6月分別為371件、610件及229件，共計1210件，6月30日起罰鍰提高至6000元至7200元後，至今受理舉發入案件數約71件。

至於常見民眾違規項目，則包括使用行動電話、超速、未打方向燈、不按遵行方向行駛、紅燈右轉，在人行道、行人穿越道、交岔路口、公車招呼站臨時停車（或停車），併排臨時停車（或停車）、行駛高速公路或快速公路未依規定行駛車道、不依規定使用燈光等。

依據道路交通安全講習辦法第4條修正規定，新增多項需接受道安講習的情形，例如汽車裝載貨物超重、拒絕過磅、裝載危險物品未依相關規定、動力機械未依規定請領臨時通行證、未停讓行人、拒絕接受稽查逃逸，另外自7月1日起初次領有駕駛執照的駕駛人，於發照日起1年內違規點數達6點也要接受道安講習。

新竹市監理站提醒，若想查詢違規記點及違規點數累計情形，可以透過監理服務網或手機下載監理服務APP查詢違規點數紀錄，另「監理服務網」已設置專區可查詢記點、主要駕駛人登錄及道路交通安全講習課程Q＆A等。