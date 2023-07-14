高雄蕭姓老翁粉刷陽台牆壁時，頭暈不慎從鋁梯跌落，撞斷水龍頭後昏迷。自來水不斷湧出，大量滲進樓下張姓男子家中，害張男家客廳、主臥室等歐式裝潢、家具損失慘重，張男提告求償53萬元。高雄地院查出，蕭翁（事發後已過世）患有高血壓及帕金森氏症，不該貿然爬高，最後判兒子蕭男須賠償13萬元，可上訴。

2020年12月，家住5樓的蕭男想替自家陽台重新粉刷，爬上鋁梯時，疑似頭暈站不穩，從高處跌落。過程中，蕭男撞斷牆壁上的水龍頭後倒地昏迷不醒。大量湧出的自來水滲進4樓張男家，當時不在家的張男，完全不知道家中巴洛克歐式裝潢的客廳、主臥室全都被水滲透，家具也泡水變形。

隔天，里長接獲民眾報案，趕緊撥打119求助，消防人員破門後看見蕭男倒臥在陽台，有意識但生命跡象微弱，送醫搶救後撿回一命。張男接獲通知，才知道自己家慘被水淹。

蕭翁事發後1年半過世，兒子蕭男強調，老翁當時因為頭暈才不慎跌落鋁梯，純屬意外，不算過失、加害的行為。他們也不是不願意賠償，但裝潢、家具應該比照行政院制頒的「固定資產耐用年數表」，以10年為壽命計算賠償。蕭家1988年就裝潢完畢入住，早就超過年限。此外，高雄市建築師公會也鑑定蕭宅修復費用為16萬元，扣除折舊後，賠償金應為13萬元。

法官查出，蕭翁在世時患有高血壓及帕金森氏症，可能因此產生暈眩症狀，蕭翁明知自己有相關疾病，還貿然爬高，就有過失且須負損害賠償責任。考量張宅裝潢、家具使用年限、損毀程度，計算修復費用及折舊後，判蕭男需賠償張男13萬元為適當，全案仍可上訴。