天后李玟（CoCo）日前驟逝，當年和她同期竄紅的另一名天后張惠妹在演唱會上開唱《我依然是你的情人》悼念戰友，昔日的四小天后孫燕姿、蔡依林、蕭亞軒、梁靜茹也發文緬懷。最近狗仔葛斯齊在直播被網友問「蔡依林和蕭亞軒誰比較優秀？」葛斯齊直言這兩個人根本無法比較，更進一步反問：「你會拿汪峰跟周杰倫作比較嗎？」

台灣狗仔葛斯齊過去常在直播分享演藝圈的八卦，近日李玟過世，有網友好奇問他覺得蔡依林跟蕭亞軒誰的實力更強？葛斯齊驚訝反問網友：「你會不會比較啊？你懂不懂什麼叫做比較級嗎？」其他人反問難道她們兩個沒有可比性嗎？葛斯齊直言：「根本沒辦法比較，你明白嗎？」，「Elva不差，但你拿Elva跟蔡依林作比較是不對的」。

葛斯齊反問身邊人覺得誰實力比較好？旁人說覺得是蕭亞軒，葛斯齊回應：「你看吧！你拿這個問題問我，其實你心裡已經有答案了」，但他認為兩個人是不同性質的，其他人接著說蔡依林是努力型歌手，而蕭亞軒是天才型歌手，天生跳舞時散發的魅力跟其他人不一樣，葛斯齊說：「Elva很大器是真的，你喜歡聽這些話就告訴你」，兩人不僅歌路不同，剛出道時家庭背景、條件也不同，「但說真的這兩個很難比，要嘛得罪你、要嘛得罪她」，引來網友狂讚：「回覆的很好，就是不能對比，完全不一樣」、「蔡依林的續航能力的確比蕭亞軒要久些」、「喜歡蔡依林的也不會去跟蕭亞軒比啦」。

而蕭亞軒日前在直播內大方回應復出卡關的原因，表示因髖關節出問題，要等一陣子才能康復，她也大方提到蔡依林，喜歡她的《玫瑰少年》，兩人唱法不一，「她是用鼻腔共鳴上去唱的，我是中腔下面共鳴， 我非常欣賞她的一切」，並笑說最佩服蔡依林不談戀愛、不被人家發現，「我覺得這一塊我很難，我覺得她很辛苦。」可見兩人惺惺相惜一面。