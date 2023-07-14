據人民網，對於德國政府通過首份中國戰略報告，中國駐德國大使館表示，中方希望德方理性、全面、客觀看待中國的發展。德國當前面臨的很多挑戰和問題並非是中國造成的，中國是德國應對挑戰的合作夥伴，而非對手。

中國駐德國大使館表示，中方始終重視發展對德關係，願與德方共同落實好中德第七輪政府磋商成果，深化各領域交流和務實合作。但發展雙邊關係必須秉持相互尊重、平等互利的基本原則。

中國駐德國大使館指出，中方堅決反對利用涉台、涉疆、涉港、涉海、人權等問題干涉中國內政，「歪曲抹黑中國」，甚至損害中方核心利益。中方將堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。

中國駐德大使館進一步指出，中德經貿等各領域務實合作是互惠互利、優勢互補的關係，對雙方都是更大的發展機遇，而非風險，並指中德在促進世界多極化、維護自由貿易、應對氣候變化等方面有諸多共同利益。

根據路透社報導，德國昨天公布首份中國戰略報告指出，中國已經改變，柏林對北京的政策也必須調整。報告中警告，台海現狀只能透過和平和雙方同意的方式改變。

這份長達64頁的文件指出，中國決定擴大和俄羅斯的關係，也對德國帶來立即性的安全影響。

報告中指出：「軍事情勢升高將影響德國和歐洲的利益。」中國仍是因應氣候變遷、疫情等全球性挑戰時不可或缺的夥伴。

然而，北京也日益專斷，試圖改變以規則為基礎的國際秩序，而對全球安全產生影響。