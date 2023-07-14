總統蔡英文「論文門」案，媒體人彭文正提民事訴訟要求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在，去年12月台北地院更一審判彭敗訴；但由於本案在去年11月開庭時，彭文正的委任律師張靜因在法庭拍桌罵法官「混蛋」，遭告發妨害公務。台北地檢署將於27日首度傳喚張靜說明。對此，張靜14日回應「歡迎檢察官起訴」，他只有在法庭公開審理時，才能釐清「假博士、真混蛋」其中的奧妙。

張靜說，北院告發他妨害公務很離譜，因當時法官已諭知退庭，已非執行職務時間，他看著法官的背影說聲「混蛋」，難道說對法官背影「發聲」也犯罪？

台灣大學教授彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在」之訴，纏訟3年，台北地院去年12月23日更一審判決，駁回彭的確認博士論文不存在之訴，判彭敗訴。

北院認為，彭起訴請求確認系爭論文不存在，就確認利益部分難認彭提起本件確認之訴，具有即受確認判決的法律上利益，所以彭請求確認系爭論文不存在，不具備權利保護的必要，不應准許。再者，彭請求確認系爭論文不存在的主張，亦屬無據，無從為有利彭的判決。

不過，本案發生一段插曲，台北地院去年11月30日開庭時，彭文正委任律師張靜當庭拍桌痛罵法官「混蛋」、「沒看過這麼混蛋的法官」台北地院政風室調查後，認為張靜涉犯《刑法》第140條侮辱公務員罪嫌，向台北地檢署告發，並以張違反《律師法》部分，另函請相關律師公會處理。

北檢在今年初受理收案後，歷經半年，定於7月27日首度開庭，以被告身分傳喚張靜說明。

張靜表示，歡迎檢察官起訴，因為檢察官偵查不公開，只有在法庭公開審理時，卷證攤開來才能釐清「假博士、真混蛋」其中的奧妙。

張靜說，當時法官已諭知退庭，已非法官執行職務時間，他只是看著法官的背影說聲「混蛋」而己，難道說對著法官背影「發聲」也犯罪？