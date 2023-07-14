營建署指出，透過線上申請租金補貼的新戶共有10萬3,749戶，占新申請戶總數95％，其中以台中市2萬2,764戶提出申請最多，其他縣市依序為新北市1萬6,111戶、高雄市1萬1,842戶、桃園市1萬1,342戶、台北市9,983戶、台南市9,895戶，六都占租屋新戶申請總數8成，其餘縣市亦有2萬1,812戶申請。

租金補貼受理申請至12月31日下午5時止，採隨到隨辦，舊戶資料直接帶入申請，未曾申請過租金補貼的新戶，完成租賃契約簽約即可透過線上或郵寄方式提出申請。

營建署表示，線上申請要備妥身分證、健保卡、存摺影本及租賃契約書檔案，前往內政部不動產資訊平台「300億元中央擴大租金補貼專區」，依身分驗證、填寫資料、上傳文件、核對資料、完成申請等五步驟即可完成申請。

選擇紙本郵寄申請者，可就近向地方政府索取申請書，確實填寫資料並檢附租約、存摺影本及相關證明文件，於信封註明「申請300億元租金補貼」郵寄至租屋地直轄市、縣市政府。精進申請流程並提供諮詢專線