高雄市楠梓科技產業園區日商塑美貝科技廠14日發生火警，頻頻傳出爆炸聲，並冒出大量濃煙，警消佈線搶救中，幸虧尚未傳出傷亡，但火勢過於猛烈，已燃燒4小時尚未撲滅，高雄市長陳其邁第一時間到場關心，並臨時決定取消原訂北上出席民間參與公共建設招商大會的行程，優先解決楠梓加工區大火案件。

日商塑美貝科技廠14日上午7時38分發生火警，消防局接獲園區通報支援後，共出動65部消防車、195位消防人員，立即協助交通疏散、人員安置、整個防火區劃的佈點等作業，雖然尚未傳出人員傷亡，但火勢已燃燒超過4小時，對空氣品質造成嚴重影響。

陳其邁表示，現在火勢已經控制，因為現場屬於甲基丙基酸甲酯的易燃物，所以在撲滅部分必須先控制火勢，讓火勢只在一定範圍內燃燒。周遭的安全警戒已經先採取整個園區的汙水控管，控制在園區的汙水幹管內再抽水，抽到汙水廠進行處理，所以不會有汙水外漏的狀況。

陳其邁說明，因為甲基丙基酸甲酯會有刺鼻性，所以呼籲附近民眾能夠避開火場，假如民眾位處下風處，盡量待在屋內不要外出。另外，也已通知周遭的醫療院所隨時備援，目前為止約160多位人員都已經撤離，園區沒有人員傷亡，希望能夠控制火勢之外，盡速把火源撲滅。

高市府新聞局臨時發出陳其邁行程異動通知，原訂14日下午1時50分出席《112年度民間參與公共建設招商大會》活動，改由副市長羅達生代為出席領獎。新聞局指出，陳其邁希望坐鎮災區，優先解決楠梓加工區大火案件，因此臨時更改北上行程。