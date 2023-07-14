美國6月生產價格指數（PPI）再度證實通膨持續放緩，使聯準會升息周期接近尾盤的預期進一步升高，隔夜美股上漲，科技股和晶片股表現尤其強勁，帶動恆指盤初一度漲近1%。
目前恆生科技股指數幾近持平，盤初一度漲1%。網易暫漲3.2%，漲幅最大；其次為閱文集團漲2.97%、萬國數據漲2.95%。
「蔚小理」漲多回吐，蔚來跌3.1%，在主要科技股中跌幅最大；其次為小鵬汽車跌2.4%。理想汽車亦下跌1.5%。
中資電訊股表現亮眼，聯通大漲6.1%，中移動漲1.7%，中國電信漲5.3%。
在連漲4日、累漲近千點後，周五香港恆生指數盤中漲幅收斂，目前暫漲0.5%，為19447.33點。國企股(H股)漲0.4%，報6571.27點。
美國6月生產價格指數（PPI）再度證實通膨持續放緩，使聯準會升息周期接近尾盤的預期進一步升高，隔夜美股上漲，科技股和晶片股表現尤其強勁，帶動恆指盤初一度漲近1%。
目前恆生科技股指數幾近持平，盤初一度漲1%。網易暫漲3.2%，漲幅最大；其次為閱文集團漲2.97%、萬國數據漲2.95%。
「蔚小理」漲多回吐，蔚來跌3.1%，在主要科技股中跌幅最大；其次為小鵬汽車跌2.4%。理想汽車亦下跌1.5%。
中資電訊股表現亮眼，聯通大漲6.1%，中移動漲1.7%，中國電信漲5.3%。
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