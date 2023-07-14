韓國財政部14日表示，當地出口一直不好的狀況已獲改善，加上消費力回歸，經濟下行壓力正慢慢解除，不過，經濟成長還是未見反彈，已連續6個月趨緩。全球半導體需求未見好轉下，韓國6月出現16個月來首次的貿易順差，但出口卻是連續9個月下滑。

韓國現代汽車選在英國，推出新款Ioniq 5 N，這是現代高性能N品牌之下，首款純電動車。因為Ioniq 5 N配備84 kWh電池動力，故可在3.4秒內從零加速到100公里。現代汽車計畫最晚到了2032年，將投資850億美元，維持在全球的競爭力。同時，最晚到2030年，估計可賣出100萬輛純電動車。現代汽車股價一度大漲2%左右，同集團的起亞也漲約0.6%。

電子權值股中，三星電子上漲1.53%，SK海力士狂漲4.82%，電池大廠LG Energy Solution卻跌0.37%。韓元兌一美元在1267.8價位附近，韓元升值6.2元。