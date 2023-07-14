光田綜合醫院減重門診醫師鄔翔帆指出，當胰島素濃度偏高，胰島素作用於角質細胞促使細胞增生，造成局部皮膚粗黑，醫學上稱為「黑色棘皮症」。（光田綜合醫院提供／潘虹恩台中傳真）

14歲國中生小樂身高178公分體重150公斤，個性活潑人緣佳，自封為「有活力的胖子」從不就醫，直到脖子後方出現洗不掉的「黑色斑紋」，遭朋友嘲笑沒洗澡；檢查發現其血壓、血脂和血糖皆超標，且糖化血色素超標出現黑色棘皮，經約半年治療減重21公斤並改善黑色棘皮。

過去小樂拒絕運動，愛吃速食和手搖飲，雖然媽媽擔心他的健康狀況，但他秉持「胖就胖不用看醫生」的想法，遲未就醫。小樂脖子出現黑色棘皮後就醫發現，其血壓、總膽固醇數值、低密度膽固醇皆超標，糖化血色素更是超標達6.5％，若以成年人來看，幾乎已可判定為糖尿病，幸好青少年仍有很大機會改善。

光田綜合醫院減重門診醫師鄔翔帆指出，當胰島素濃度偏高，胰島素作用於角質細胞促使細胞增生，造成局部皮膚粗黑，醫學上稱為「黑色棘皮症」，是由胰島素阻抗所引起，如果胰島素阻抗持續偏高不加以控制，最終容易演變成糖尿病。

鄔翔帆先替小樂規畫運動與飲食計畫，但體重降減緩慢，搭配以GLP-1為基礎的藥物合併治療，幫助小樂1個半月瘦了6公斤，持續配合4個月後再瘦約15公斤，黑色棘皮症消失，血糖和血壓逐漸穩定，持續控制中；他表示，GLP-1可協助抑制食慾，少數人可能會噁心、嘔吐或便秘，因此固定2周回診追蹤。另，若有甲狀腺癌家族病史者不建議使用。

「小時候胖不是胖是迷思！」鄔翔帆說明，研究指出有50％肥胖兒童長大後仍是肥胖的，肥胖青少年甚至有3分之2會變成肥胖成人。另，兒童和青少年飲食脂肪比例較高，含糖飲料攝取增加，這些生活習慣通常不會輕易改變。他也指出，肥胖和環境賀爾蒙對於性早熟的影響很大，性早熟的小朋友成年後較容易有三高和性腺問題，此外，與身高也有關，呼籲家長們注意。