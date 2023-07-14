民眾黨總統參選人柯文哲原預計22日出席「董事長開講高雄場」活動，媒體人吳子嘉以「人數不足」為由取消活動，吳子嘉秀出與柯的LINE對話截圖，吳子嘉求見至少等了3天無回覆，直至13日傳訊說高雄場取消，柯文哲才回訊說14日早上約見面，但吳14日和15日根本不在台北。柯文哲辦公室發言人說，柯文哲行程很忙，不可能一直盯著手機看，幕僚都有一直跟吳子嘉溝通對接，沒有做好的地方都會虛心檢討。

陳智菡今天受訪還原雙方溝通過程，她指出，吳子嘉希望跟柯文哲當面對一下節目流程，也希望節目有更好的效果，不過大家也知道，柯文哲這兩天不在台北，因此要安排行程也儘速安排，原本希望今天早上可以見面，不過因為吳子嘉有別的要務，所以就沒有辦法，吳董也擔心人數問題、節目效果不好，因此決定要取消，也尊重主辦單位。

至於吳子嘉反駁稱，沒有收郭台銘的錢，陳智菡表示，自己從來也沒有說郭董有付費，昨天在訊息往來過程，大約在上午10點多吳子嘉有傳訊稱下周一會公告活動取消，不過很快大概在12點後，主持人錢怡君在廣播節目上就宣布，吳子嘉告訴她節目要取消。

陳智菡接著說，下午就有媒體詢問，也問及當中原因，他們尊重主辦單位，同時非常感謝吳子嘉過去的協助，所以他的指控不太了解依據是什麼。

陳智菡表示，吳子嘉這幾天不在台北，有可能到高雄舉辦董事長其他的活動，因此吳想跟柯文哲見面的時間是對不上的，知道吳董要務很多，事情非常繁忙，不過沒關係，因為第一場活動效果非常好，柯文哲的YT，同時線上直播觀看人次就有3.5至3.6萬人，吳子嘉的直播平台大約有1.5萬人，兩個頻道就超過5萬人，還不計其他新聞頻道，當然有很好的效果，很多人也對柯的表現相當肯定，感謝吳子嘉用心幫忙。

陳智菡稱吳子嘉要務繁多，被解讀為是在指接了郭台銘三場見面會後，對柯文哲不重視，吳子嘉痛批「放狗咬人」。陳智菡指出，還是非常感謝吳子嘉過去一路以來的協助，包含他主動聯繫要求希望幫柯文哲舉辦見面會，原本說是2場，中間他有想要加場、再多1場，不過因為時間的安排，柯的行程也都很繁忙，吳的事情很多，主要就是從接了柯文哲之後，後面還有安排郭台銘3場的行程，14日、15日、21日，排得蠻密集的，昨天受訪只是還原這個狀況。

陳智菡說，沒有付錢不知道怎麼傳出來，吳子嘉昨天傳訊息跟柯文哲說決定要取消，當然非常尊重主辦單位，知道吳對節目非常要求，他一定有自己的想法，他們完全尊重主辦單位安排。

至於柯文哲LINE回覆吳子嘉「我們沒有付錢，也沒辦法」，陳智菡解釋，柯說沒有付錢的原意是說，因為不是自己花錢辦的活動，當然就尊重主辦單位。

對於吳子嘉表示活動報名狀況不佳，陳回應，第二場高雄場是7月22日，今天是14日，還有很多天報名時間，按照過去活動舉辦經驗，應該是愈靠近報名人數會增加，在這邊跟高雄的朋友說聲不好意思，其實有蠻多高雄朋友傳訊息過來說，被取消了有點錯愕、失望，不過沒關係，有機會還是會到高雄辦活動。

是否改用黨的名義辦高雄粉絲見面會？陳表示，「可以呀，各種的可能都可以」，不管是南部、中部、北部、東部，所有的地方都會想辦法跟當地粉絲、跟支持柯文哲的朋友見面。而吳子嘉批沒能力過濁水溪以南？陳智菡表示，「沒關係我們就繼續努力。」

吳子嘉也質疑，台北場的時候，柯文哲沒有跟他彩排，郭台銘很認真跟他彩排10小時。陳智菡回應，柯文哲接受過非常多媒體採訪，針對每一場活動安排都會非常認真準備，是不是所謂的準備就一定要到現場去彩排，或者是中間主持人有各種要求，相信溝通清楚就好了。

她說，第一場活動安排時，吳子嘉特別希望能跟柯文哲現場彩排或是當面對節目流程，不過都是快要接近活動時，陸陸續續提出一些要求，他們也都配合主辦單位，柯有提早到現場去走位、re稿，中間可能有誤會，溝通聯繫過程一直都在，只是柯文哲行程很忙，不可能一直盯著手機看，幕僚都有一直跟吳子嘉溝通對接，沒有做好的地方都會虛心檢討。