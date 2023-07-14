高雄市楠梓區楠梓加工區中央路塑美貝今天上午發生火警傳出爆炸聲響，高雄市消防局出動19車50人搶救中。（民眾提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市楠梓科技產業園區中央路上的日商塑美貝科技工廠，今天上午7時38分發生火警，消防局出動63車182人到現場搶救，但因起火後迅速全面燃燒，所幸現場無人傷亡，目前火勢已控制住。

高雄市楠梓區楠梓加工區中央路塑美貝今天上午發生火警傳出爆炸聲響，高雄市消防局出動19車50人搶救中。（高雄市消防局提供／林雅惠傳真）

高雄市楠梓區楠梓加工區中央路某塑美貝今天上午發生火警傳出爆炸聲響，高雄市消防局出動19車50人搶救中。（民眾提供／林雅惠高雄傳真）

市長陳其邁第一時間立即指派副市長林欽榮到場指揮相關局處協助加工區救災工作，陳其邁表示，7時38分時消防局獲報楠梓加工區發生火警，共出動65輛消防車、195人立即出動救火，包括交通疏散及人員安置與防火區域的佈點，目前火勢已控制住。

陳其邁說，因廠內存放的是屬於甲基炳基酸鉀酯易燃物，因此必須先將火勢控制住，讓火勢在一定的範圍內燃燒，目前火勢已經控制住，周遭的安全警戒，現已跟園區討論整個汙水的控管，控制在園區的汙水幹管內抽水，並不會有汙水外漏情形，但因為甲基炳基酸鉀酯在環保署及環保局的資料中，是屬於會令人產生刺鼻性質。

陳其邁也呼籲附近的民眾能夠避開火場，若是在家裡下風處，也盡量在屋內不要外出，另外在周遭的醫療院所，市府也通知他們能夠備援，現場共160多名人員均已撤離，沒有人員傷亡，目前希望加緊控制火勢外，希望能夠盡快把火源撲滅。

副市長林欽榮表示，有160多人已撤離包括11部化學車等，目前用水線將整個周邊的電子公司隔離，待290噸的甲基炳基酸鉀酯整個燃燒殆盡後，整個火勢就可以全面控制。

林欽榮表示，經過詳細檢視，其汙水是獨立，餘水也會經加工出口區先行抽離，不會跟楠梓區的水幹管混淆，另外整個配合度，另經環保署南區應變專案小組專家檢驗，目前所測得排放氣體並沒有毒性，但會有些嗆鼻，仍要呼籲鄰居注意關好門窗，目前仍持續救火，相信很快火勢就會撲滅。