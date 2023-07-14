台灣近幾個月的MeToo浪潮推動「性平三法」修法，行政院會14日拍板修正草案，明確定義權勢性騷，除延長申訴時效，還加重處罰，而這次修法受外界矚目的一點，修法將對「師生戀」新增規範，校長與教職員若觸法，最重可處終身解聘；台灣最有名的師生戀案例，莫過於前立委黃國昌曾被踢爆有多段師生戀，而黃在面對外界質疑後，也不情不願承認有過，雖然此次修法恐無法回溯究責他，但以高道德自許的黃國昌應再次向那些女學生們道歉，並做出懇切地反省之舉。

黃國昌2015年曾被爆料在高雄大學任教時，曾有師生戀。前立委邱毅還指控，根據爆料者描述，黃國昌任職高雄大學期間約6年，共與4位女學生傳出師生戀，除了媒體露出提及的葉姓、蔡姓女學生，還有1名謝姓女學生，另1位則姓名不詳。

台灣近幾個月的MeToo浪潮推動「性平三法」修法，行政院會14日拍板修正草案，明確定義權勢性騷，除延長申訴時效，還加重處罰，而這次修法受外界矚目的一點，修法將對「師生戀」新增規範，校長與教職員若觸法，最重可處終身解聘；台灣最有名的師生戀案例，莫過於前立委黃國昌曾被踢爆有多段師生戀，而黃在面對外界質疑後，也不情不願承認有過，雖然此次修法恐無法回溯究責他，但以高道德自許的黃國昌應再次向那些女學生們道歉，並做出懇切地反省之舉。

黃國昌2015年曾被爆料在高雄大學任教時，曾有師生戀。前立委邱毅還指控，根據爆料者描述，黃國昌任職高雄大學期間約6年，共與4位女學生傳出師生戀，除了媒體露出提及的葉姓、蔡姓女學生，還有1名謝姓女學生，另1位則姓名不詳。

當時，媒體二度問黃「是否曾有師生戀？」黃國昌起初辯稱「這是丟泥巴式的抹黑」，後來眼見紙包不住火，才坦承「是女學生先表示喜歡他，但兩人直到畢業後才交往」。令人啼笑皆非的是，當時有媒體詢問黃國昌是否記得女學生們的名字，黃竟先沉默數十秒，才結巴地說「不好意思，我忘了」。

從黃國昌當時面對師生戀一事，就可看出黃的人品有問題。只要是黃在指謫他人時，他永遠是用最嚴厲的態度、最沒有底線的言詞，極盡羞辱他人，而且無限上綱牽扯任何關係，傷及無辜。但只要遇到自己的事情，就算涉嫌違法，例如他家土地租給鄰居違規當停車場，又或是遊走道德邊緣，例如與女學生談戀愛，黃國昌就會變得沈默、迴避，幾乎無聲無息，沒有勇氣坦然面對自己的錯誤。

而且黃國昌在面對師生戀質疑時，他更沒展現出一個成人男性該承擔的態度，例如他居然說「是女學生先表示喜歡他」，再者他結巴地說忘了女方名字，甩鍋給無法發聲的女學生們。假如以白話用語形容黃國昌，不就是「渣男行徑」嗎？這種數年不變的甩鍋態度，在近日黃被揭露出租地涉嫌違法變停車場時，又再次上演；當黃國昌回應停車場議題，竟先甩給高齡老母，又稱不清楚承租人狀況，所謂「一痞天下無難事」，用在他身上真的再適合不過。

回到行政院通過的「性別平等教育法」修正草案，將針對「師生戀」進行規範懲處，雖恐無法回溯究責黃國昌，但以黃長期以來的言行，自許站在道德高地指責他看不爽眼的無辜者們，黃是否也要以同樣道德標準譴責自己呢？呼籲黃國昌應該勇敢向那些女學生們道歉，並把這幾年的從事教職、研究員的所得都捐出做公益，以表悔過之心，這才稱得上「公平正義」吧！