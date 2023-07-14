賣房賣地不稀奇，有人要「賣大廟」就令人嘖嘖稱奇！南投縣竹山鎮有一間3層樓高的宮廟，開價2500萬，稱「神明指示」要賣，消息曝光引發網友討論，但宮廟住持聽聞消息直呼：「不可能！」。對此，專家提醒，廟宇交易要留意兩大問題，一是產權；二是建物是否合法。

據房仲文案介紹，這座3層樓獨棟廟宇，環境清幽、交通方便，養生放鬆身心靈。土地權狀坪數為「農地434坪、建地15坪」開價2500萬元，並稱神明要賣，該消息被轉貼到臉書社團《爆廢公社公開版》，掀起網友熱烈討論，「可買下來當廟公收香油錢」、「看就知道，土地跟建物是分開不同人擁有」、「產權一定有問題 」、「賣地送廟？」

中視新聞報導，宮廟住持聽聞賣廟的消息直呼：「不可能！」，並說身為地主的宮廟創辦人已經往生，如今其養子想賣廟，但他沒有地契和產權，強調當初過戶時，律師在場見證寫得清清楚楚，強調廟宇不可能被賣掉。

受委託的房仲也認為產權有爭議，因為是繼承，還有些事情沒處理好，目前已將廣告撤下，暫時不賣。

NOWnews引述馨傳不動產智庫執行長何世昌看法，提醒廟宇交易有兩個最大的問題，一是產權部分，有些地主無償捐地蓋廟，產權可能沒過戶，即使 過戶，也可能因土地產權複雜或年代久遠不可考。

二是建築物是否合法。何世昌說，很多廟宇都是違建，包括蓋前沒申請建照、蓋好後沒申請使照，或是占用林地、國有地，甚至違反水保法等，這些都要審慎考量。