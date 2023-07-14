男星NONO捲入性騷及性侵疑雲，據悉受害者多達30人，網紅「小紅老師」日前到北檢按鈴提告，沒想到近來曾在《終極一班3》擔任化妝師的工作人員出面指控，曾遭NONO尾隨進廁所強吻，如今見NONO不肯面對當年犯行，讓她氣到砲轟：「是不是男人」。

根據《三立新聞網》報導，該名化妝師透露當年到片場拍戲，沒想到上廁所時遭NONO尾隨，不僅對她強吻還摸胸及大腿，她表示一開始假裝順從，趁NONO不注意時便拿手電筒痛擊對方，才成功嚇阻他，當下感覺到NONO起了生理反應，也知道他下一步要做什麼事，而從當天後便不太再想穿絲襪，因為從其他受害者口中得知那是他的癖好，足以見得在心中留下不小陰影。

不過NONO接連爆出醜聞後，僅在臉書發文：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省，NO NO」，接著神隱至今將近一個月，也未對所有指控做出回應，對此，女化妝師隔空嗆聲：「我就問他是不是男人，不是男人就XX，都不道歉」，據悉，北檢最快在兩周內傳喚NONO到案，經紀人表示交由司法處理，不願再對此事多做回應。

小紅老師日前預告：「時間不會冤枉一個好人，也不會放過任何一個壞人」，更呼籲若有不敢發聲的其他受害者，請不要客氣聯絡她，接著強調：「「如果妳曾經受過陳先生的惡行請用力呼喊我，現在不怕了，要走司法，我們來吧」。

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