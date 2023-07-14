貴州省貴陽市中級法院14日開庭審理將滿60歲的余華英涉嫌拐賣兒童案，這次余華英被指控拐賣 11 名兒童。據檢方起訴和此前判決，1993年起，她陸續夥同丈夫王某文或情夫龔某良至少拐賣13名兒童，都是從大陸西南地區拐賣至河北邯鄲。

澎湃新聞報導，今天開庭前，不少尚未找到孩子的尋親家長，聚集在法院門口，希望能獲得關注。其中有部分尋親家長進入法庭旁聽余華英案。

貴陽市檢察院起訴指控：被告余華英於1993年以來夥同他人，為謀取非法利益，先後多次拐賣兒童，情節特別嚴重，依法應當以拐賣兒童罪追究其刑事責任。

2000年，余華英曾因涉嫌拐賣兒童被抓。當時，余華英被邯鄲市公安局刑事拘留兩個月後釋放。

2004年，她在雲南再次作案時被抓。彼時，她和丈夫均隱瞞真實身分，並以假身分被判處有期徒刑8年。服刑期間，余華英獲減刑3年。出獄後，余華英一直無事，直至曾被她拐賣的楊妞花找到親生姊姊後向警方舉報。

澎湃新聞報導，余華英曾供述她初次作案是在1992年賣了自己的私生子，這個孩子目前尚未找到。

檢方最終未就此起訴，有律師分析，這可能是因為證據方面未達到起訴條件，也可能是因為過了追訴期。

余華英是雲南省大理州鶴慶縣人，小學二年級因母親去世輟學回家務農，17歲父親去世，1984年21歲結識重慶大足籍男子王某文後結婚。1987年1月余華英生下女兒王梅花。1992年王某文涉盜竊被抓，余華英把女兒交給王某文的哥嫂撫養，自己前往縣城麵館打工，結識了人稱「龔木匠」、大她20歲的龔某良。當時兩人都有家庭和子女，依然同居並產下一名男嬰。

因是私生子，在龔某良運作下，男嬰被帶到河北省邯鄲市某村交給王某付轉賣，獲得數千元報酬。此後，余華英開啟長達11年拐賣兒童之路。

起初，余華英和龔某良合夥作案，他們租房後和鄰居套近乎，物色拐賣對象。

檢方指控，從1993年到1996年，短短3年多，余華英和龔某良一共拐賣了來自多個家庭的11名兒童，其中有3對是姊弟或兄弟：1993年1月，兩人在貴州遵義火車站附近將6歲的小A拐走；同年8月，兩人又在遵義將小B和小C兄弟倆拐走；1994年，兩人在貴州省都勻市白子橋附近將小D拐走；1995年7月，兩人在都勻市小圍寨附近將小E和小F兄弟倆拐走；1995年冬，兩人來到貴陽，將5歲的楊妞花拐走；1996年7月，兩人又回到都勻，在西園村小河邊將小H和小I姊弟倆拐走；同年10月，兩人在貴陽市東山仙人洞路口附近將小J拐走；隨後，兩人回到重慶大足，將小K拐走。

「1995年，父母在貴陽打工，租了一間房，我們一家人就住在那裡。」楊妞花回憶，那一年，隔壁搬過來余華英「一家三口」，一來二去兩家人逐漸熟悉，她和姊姊還經常跟余華英女兒王梅花一起玩。後來余華英以帶她去買織毛衣的籤子為由將其拐走。

公訴機關指控余華英夥同龔某良將楊妞花拐走，但楊妞花稱，在她的記憶裡，當時與余華英在一起的是王某文。

上述11名兒童最終被不同的中間人賣到了河北邯鄲。

此後，余華英等人沉寂多年。2000年，余華英因涉嫌拐賣兒童被邯鄲警方刑事拘留，但兩個月後被釋放。2004年，余華英重操舊業，她的同夥從情夫龔某良換成了丈夫王某文。

據檢方指控，余華英和王某文後來沒有在貴州或重慶作案，他們前往雲南省楚雄，在南華縣和大姚縣先後將小L和小M拐賣至邯鄲。小M被拐走後，他的父親前往大姚縣公安局報案。經過雲南、河北兩地警方配合，於2004年5月19日將余華英和王某文抓獲歸案。面對大姚警訊，兩人均隱瞞真實身分，余華英謊稱叫「張芸」、王某文叫「王偉」，躲過當地公檢法審查。

2004年9月27日，大姚縣法院判處「張芸」和「王偉」犯拐賣兒童罪有期徒刑8年。服刑期間，余華英於2007年獲減刑1年、2009年獲減刑2年，於2009年5月18日期滿獲釋返回重慶市南岸區彈子石居住。

當時，余華英等人的更多犯罪事實未被發現。

如今，余華英涉嫌拐走的13人中，有2人（小L、小M）被警方解救，10人先後找到了自己的原生家庭，1人（小C）至今未找到。

在余華英服刑期間，龔某良罹癌。龔某良的兒子把他接回家過了四個月後，於2008年8月1日病亡。