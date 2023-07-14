永豐餘投控2023年6月自結合併營收58.66億元，月減4.99％、年減15.13％，為近4月低點。不過，第二季合併營收181.24億元，季增3.38％、年減9.68％，自近2年半低點回升。累計上半年合併營收356.55億元、年減10.6％，續處近3年同期低點。

永豐餘投控受全球景氣轉弱、成本飆漲影響，2022年以來營運明顯轉弱，2023年首季在業外收益挹注下險守獲利。展望後市，消費品事業的永豐實營運持穩、漿紙事業群的華紙營運有望受惠紙漿價格回升，工紙紙器事業群則寄望下半年需求可緩步回升。

永豐餘投控總經理駱秉正指出，經營團隊今年將秉持「專精創新，循環永續」精神及考量公司長期發展布局，以提升技術、擴大推動循環經濟並落實低碳、低耗能、以醣代塑為三大策略，加速落實五大發展目標，讓營運體質更具韌性與競爭力。

駱秉正指出，永豐餘投控今年將持續朝再生能源及能源管理、下世代新創公司投資孵化、持續全循環經濟發展、醣經濟下新材料開發、工業4.1及上下游產業生態系統建置等五大目標邁進，持續提升ESG並為股東創造合理的長期投資價值，邁向百年企業。