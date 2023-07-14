超過百年歷史的台南市定古蹟西市場外廓原有12戶布料攤商，因整修問題，被移至北翼擺攤近4年，生意一落千丈，近日盼到外廓完工即將復位，又遭爆料部分設施不雅要重作，傳出延後啟用，攤商不滿一波多折的情緒爆發，質疑財團介入欲占用外廓廊道。台南市市場處表示，會趕在8月底讓攤商進駐。

西市場俗稱大菜市，日據時代曾是台南最具規模的食材批發市場，在西門路入口的大門通道邊布料攤商，是老一輩台南市民對布市的記憶，「作西裝必來」，4年前改建整修，號稱打造全台最美菜市場。

因為整修需求，原本位在市場大門入口處的12戶攤商，被遷移到市場北翼處死胡同，攤商4年來屢抱怨地點不佳，生意下滑，僅靠老主顧捧場苦撐，卻逐年流失顧客，皆盼早日回歸外廓地點。

攤商今年盼到外廓工程完工，傳出8月即可回歸，原本開心期待，近日卻又出現波折，市場處、文資處與攤商3方都認同木製立櫃設備，卻遭人爆料外觀像棺材，迫使政府準備重新打造木櫃，延宕回歸日。

「我們覺得立櫃很漂亮」12戶攤商對回歸外廓感到遙遙無期，批評爆料者根本不是實際使用立櫃的攤商，質疑有財團介入，欲占用外廓，改經營文創市集。

台南市市場處長陳豪吉表示，沒聽說財團介入，使用櫃體的攤商並無意見，樂見庶民經濟發展，該處還有一些消防設備要作，預計趕在8月底完工，讓攤商回歸做生意。