無黨籍彰化縣議員林茂明（65歲），去年競選連任前涉嫌以每票500元不等現金向選民賄選，繼今年4月底彰化地院判決林茂明當選無效後，彰化地院今天再宣判林茂明違反《公職人員選舉罷免法》，判刑2年，另併科60萬元罰金，全案可上訴。

判決指出，被告林茂明為彰化縣議會第19屆議員，於2022年8月30日登記參選彰化縣議會第20屆議員選舉第1選舉區議員，經抽籤為3號候選人；同案另兩名被告為林茂明助理吳金增及前任陳滿昇。

被告林茂明為連任縣議員，交付現金30萬元予吳金增，再由吳金增約同陳滿昇，以1票500元的行賄方式，向39位居住於彰化縣芬園鄉、具有投票權的選民行賄。

法官審理指出，被告林茂明已於偵查中自白全部犯行，依《公職人員選舉罷免法》減輕其刑，判刑2年，而考量到林為求當選而買票，若以繳交國庫現金方式換取緩刑，無異讓其可以再次透過金錢規避刑罰，對於其他參與選舉之人，顯屬不公，無法達到特別預防之刑罰效果，故不應宣告緩刑。

被告吳金增、陳滿昇雖已於偵查中全部自白，且因其等協助釐清案情，始能查獲候選人即同案被告林茂明為共犯，因此應法減輕其刑，但因本案涉及現金買票，吳、陳二人參與程度不輕，且行賄對象不少，犯罪情節並非輕微，故予以緩刑，而不予免除其刑。

法官審酌後分別量處被告林茂明、吳金增、陳滿昇有期徒刑2年、1年6月、1年2月，並均褫奪公權3或2年不等，被告林茂明另併科罰金60萬元。除被告林茂明外，其餘被告吳金增、陳滿昇分別諭知緩刑3年，及服義務勞務、接受法治教育、或向公庫支付一定金額。