起運儀式後，眾人向獵風者揮手道別。（王惠慧攝）

蔡英文總統致詞時表示，獵風者衛星是台灣自製的第一顆氣象衛星，歷經近10年心血、無數次測試，終於進入發射的關鍵階段。（王惠慧攝）

台灣首枚自製氣象衛星「獵風者衛星」14日上午從國家太空中心起運往法屬圭亞那，預計今年9月將從圭亞那太空中心（CSG），搭乘亞利安公司的Vega火箭升空。蔡英文總統出席起運典禮致詞時表示，獵風者衛星是台灣進軍國際太空產業的關鍵一大步，未來對全球氣象觀測預報將是重大突破，也將貢獻全世界。

國家太空中心主任吳宗信說，獵風者衛星原是福衛七號的第2組的7顆自製衛星的其中1顆，但因台美合作架構有變，在府院支持下，加上團隊努力，成功將原酬載轉換為現在的GNSS-R，因其可量測海面風速，重新命名為「獵風者（Triton）」，意為風的信使。

蔡英文致詞時表示，獵風者是台灣第1個自製的氣象衛星，歷經近10年的心血、無數次的測試，好不容易準備進入發射升空的關鍵階段，相信很多人都充滿興奮、激動的心情，來見證台灣太空發展史上重要的里程碑。

蔡英文說，獵風者是個響亮的名字，來自古希臘神話中的「海的信使」，擁有駕馭風浪的能力，象徵這顆氣象衛星被賦予的使命。她也說，未來獵風者升空後，將執行海面風速觀測的任務，收集中低緯度區海面風速資料，精準掌握劇烈天氣在海面上生成初期的數據，對全球氣象觀測預報將是重大突破，也將為全世界做出貢獻。

另外，蔡英文也說，令人引以為傲的是，獵風者從構想、設計到製作，都是土生土長台灣製造，這顆衛星有8成以上的關鍵元件都是由台灣研發製造，且超過20家國內研發單位、廠商共同參與，「全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）」也是由台灣自行研發。

蔡英文說，獵風者衛星，證明台灣的半導體精密製造的優勢，絕對有能力進軍全球太空產業，近年來政府也不斷努力，為太空產業發展打造良好環境和體制，包括核定第三期國家太空科技發展長程計畫，10年投入251億元，頒布國家太空法，並將TASA升格為行政法人，各層面給予最大支持。

「今天起運的獵風者衛星，就是台灣進軍國際太空產業關鍵的一大步，」蔡英文也感謝團隊付出，能讓國人可驕傲的說，「獵風者來自台灣」。她說獵風者乘載台灣發展太空產業，參與太空時代的決心，更代表台灣製造不僅能站上國際，更能飛向太空。

太空中心指出，獵風者衛星今上午自太空中心起運前往桃園國際機場，預計7月17日運抵法屬圭亞那，隨後進入圭亞那太空中心進行整備、燃料填充、與火箭對接等，並於9月搭乘亞利安公司的Vega型火箭升空，進入550至650公里的低地球軌道，展開全球衛星導航系統反射訊號接收的任務。