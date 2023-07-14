徐佳瑩甫奪下第34屆金曲獎「最佳作曲人」榮耀，今（14日）以雀躍的心情正式宣告即將在11月4日四度重返台北小巨蛋，舉辦「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會台北場。面對暌違5年的小巨蛋舞台，徐佳瑩坦言心情有些緊張，但再想到先前完成演唱會時的成就感，又忍不住對這場演唱會充滿期待。她透露演唱會的歌單、內容都經過她的精心設計，「準備過程中我也很興奮，相信整場演唱會將會是一個很大的驚喜」。

距離上一次「是日救星旗艦返航版」演唱會已將近5年，期間徐佳瑩經歷許多成長，在生活中組織了家庭，事業上則發了一張讓自己在音樂裡玩得歡快的專輯。即使生活與工作讓她越來越忙碌，外在的負擔及包袱越來越多，但對徐佳瑩來說，「能在大家面前唱歌，陪伴大家，就是我此刻最珍惜的奢侈」。如今徐佳瑩覺得自己準備好了，是時候重返大舞台，「雖然心情上很期待但又相當緊張，不過現在無論是在時間上、在人的狀態上，我可以站在舞台上、可以好好地唱歌，再全心全意地去準備開演唱會，整個過程就是在日常生活以外的一種奢侈、幸福感覺」。

此次巡迴演唱會不僅是徐佳瑩為自己生命中增添的奢侈幸福，更是她精心準備想要為歌迷們送上的驚喜大禮，「我現在完全就是以準備一份驚喜禮物送給大家的興奮心情來籌備演唱會，歌單、內容都花心思安排，希望不只我自己在演唱會上玩得開心，大家也能同樣享受到演唱會的精彩」。