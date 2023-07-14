曾獲得金曲獎最佳客語演唱人的藝人劉劭希昨天指出，由於客家世界博覽會的開幕音樂會，主辦單位要求我演唱三首新寶島康樂隊的歌曲，「拒唱性侵性騷嫌疑犯的歌曲」等原因而退出活動演出，客委會今天指出，獲知訊息的第一時間即向桃園市政府了解晚會表演內容規劃並請其妥處。

劉劭希聲明指出，支持Me Too運動。這些歌曲的主要演唱者都還深陷性騷和性侵的疑雲當中，拒唱性侵性騷嫌疑犯的歌曲；這些歌曲都是福佬語為主，客語原住民語為輔的混合歌曲。客家音樂這三十年來有許多優秀的純粹客語創作，主辦單位居然瞧不上，要我們演唱三十年前的福客歌曲。不知道你們是真的不懂，還是根本瞧不起客家音樂？

客家委員會今天表示，昨晚於獲知訊息的第一時間即向桃園市政府了解晚會表演內容規劃並請其妥處。桃園市政府刻正檢討調整世界客家博覽會開幕晚會的表演內容。

客家委員會強調，世界客家博覽會是全球首次以客家為主題的大型博覽會。在展覽語言策略及相關文化表演的內容上，於規劃過程中與桃園市政府已形成「皆應以客語作為主要語言」的共識。針對社會各界的提點，客家委員會會全力以赴將台灣客家的美好推上世界舞台，讓台灣深感驕傲的客家文化豐富世界文化的多樣性。

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