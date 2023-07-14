大聯盟下半季將於明（15日）天開打，美媒《Yardbarker》記者Adam Gretz整理了上半季5大突出且令人難以想像的個人表現，其中包含領跑多項打擊成績的日籍球星大谷翔平。

上賽季無緣連莊年度MVP，大谷翔平再度有了進步的動力，尤其打擊方面大幅進化，截至14日為止，大谷翔平在全壘打數（32）、三壘安打數（6）、壘打數（226）、長打率（0.663）以及攻擊指數（1.050）領先全大聯盟，同時又是排名前15位的先發投手，過去從來沒有人能做到。

崇尚強力球風的大聯盟，在現今追求長打的當下，在比賽中經常發揮關鍵作用的盜壘也逐漸被球隊捨棄，但本季引入壘包加大及限制牽制次數的規範，各隊重新打起速度戰。這也導致上半季才剛結束，小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、路易茲（Esteury Ruiz）就分別跑出超過40次盜壘成功，這在近幾年幾乎是遙不可及的數字，前2個賽季中，大聯盟僅有3位選手突破40盜。

僅是大聯盟生涯第2個完整球季，勇士先發投手史崔德（Spencer Strider）就迅速成為國聯最佳投手之一，本季前18場出賽，史崔德在104.2局中狂飆166次三振，平均每9局三振數高達14.2為聯盟最佳。馬林魚好手阿萊斯（Luis Arraez）目前3成83打擊率為全大聯盟第一，領先第2位小阿庫尼亞（3成31）不小差距，阿萊斯除了向相隔82年的4成打擊率發起衝擊，也將努力獲得生涯第2座打擊王邁進。季初成為話題的光芒，上半季末段雖然明顯乏力，但其中他們的137支全壘打、111個盜壘成功數，都高居美聯第一，展現力量和速度的結合。