【全程字幕】撕破臉！吳子嘉譏柯文哲「沒能力過濁水溪」 陳智菡微笑回「這句話」 @ChinaTimes ​

民眾黨總統參選人原定22日參加《美麗島電子報》董事長吳子嘉舉辦的高雄場董事長開講粉絲見面會，但活動昨天傳出取消。吳子嘉今天表示，報名人數不足是最大問題，他批柯辦發言人不承認報名人數不足，他要對發言人陳智菡、民眾黨這個爛黨抗議，沒有能力過濁水溪以南，柯文哲竟「放狗咬人」罵他，王八蛋的政黨！

吳子嘉說，柯文哲7月22日高雄場取消原因，主要是報名人數不足，是最大問題，發現這個問題之後，他積極聯絡柯文哲，希望碰面商量怎麼共同解決，柯文哲有沒空，對他不讀不回、已讀不回，最後拖了3、4天以後，民眾黨祕書長許甫跟他聯絡要約他今天，但是今天要到南部做活動，他說沒有辦法，柯就回話同意取消。

吳子嘉指出，但他還沒正式公布取消，媒體就去問發言人，發言人不但不承認報名人數不足，還抹黑他因為幫鴻海創辦人郭台銘辦活動，所以對柯有大小眼的味道，有十足的暗示他有其他動機，非常惡劣的行為。

吳子嘉說，他要對發言人陳智菡、民眾黨這個爛黨抗議，這個黨自己沒有能力過濁水溪以南，居然人力不夠，還不找粉絲來報名，他們自己也不去推動，柯文哲直接就放狗咬人罵他，王八蛋的政黨。

柯文哲在中南部支持度真的不佳？吳子嘉說，數字可以講話，問題數字不佳可以研究，可以共同再來解決，太傲慢了，「不接電話、不回電話、不理我，全台灣就他一人敢這樣對我」，發言人竟然罵人抹黑他，爛黨、王八蛋政黨。

媒體詢問是否柯文哲陣營沒有付錢，導致活動取消，吳子嘉強調，活動是免費活動，從國民黨總統參選人侯友宜、柯文哲到郭台銘，通通不用付錢，主辦單位沒有要求任何人置入性行銷，也沒有跟任何候選人收錢，已經多少年的傳統，很多年前開始辦粉絲見面會，柯文哲是參加過最多的一個，在幾年前柯參加過4場。