美國佛羅里達州一名男子日前捕獲一條身長5.79公尺的緬甸蟒蛇（Burmese python），直立起來比成年公長頸鹿（4.8至5.5公尺）還高，打破史上被人類捕獲最長的蟒蛇紀錄。由於緬甸蟒蛇在當地屬於外來物種，對生態環境影響甚巨，因此佛州規定不須執照即可捕獵。

根據美國全國公共廣播電台（NPR）13日報導，家住佛州南部的22歲獵人瓦勒里（Jake Waleri）本週一（10日）在佛州大柏樹國家保護區（Big Cypress National Preserve）抓到這條蟒蛇。從IG上的影片可以看到，瓦勒里當時抓著蛇尾，正要將蟒蛇從路邊草叢拖出來，牠扭頭直接朝瓦勒里猛撲，試圖用身體纏住獵人。其他人見狀趕緊過來支援，這才讓瓦勒里從蟒蛇糾纏中脫困。

瓦勒里說：「能幫助南佛羅里達改善環境，真是太棒了。我們熱愛這裡的生態系統，盡可能加以保護。」緬甸蟒蛇是地球上最大的蛇類之一，但在佛羅里達州南部，牠們是外來物種，因為缺乏天敵，對原生動物構成嚴重威脅。

佛羅里達每年都會舉辦「獵蟒大賽」（Florida Python Challenge），以控制蟒蛇數量，吸引專業和業餘人士參加，獎金從1000美元到1萬美元不等。佛州魚類及野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC）表示，捕獵蟒蛇不須許可，人人都能執行，但由於這些爬行動物受到聯邦反虐待動物法（Anti-Cruelty Law）保護，獵人必須以人道方式將牠們殺死。

過去被捕獲的最長蟒蛇出現在2020年，身長5.71公尺、體重47.17公斤，在佛羅里達大沼澤（Everglades）被逮。有史以來最重的紀錄則是2022年6月捕獲的一條緬甸蟒蛇，重達97.52公斤。