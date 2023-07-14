台北市一名47歲蔡姓男子於路上偶遇曉云（化名），有意追求，後竟多次跟蹤對方出入早餐店，或是公車站盯梢，甚至偷偷尾隨，其跟蹤行為亦已嚴重影響小雲，小雲為此感到後怕，於是報警處理。經台北地院審理，依跟蹤騷擾罪判蔡男處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

根據判決書，蔡男與曉云原本互不認識，只因住處相近，蔡男有次於路上偶然遇見曉雲後，竟萌生追求念頭，後於2022年11月至2023年1月11日這段時間，多次跟蹤曉云出入早餐店，或於公車站盯梢，甚至一見到曉云即上前主動搭訕、贈禮，其尾隨行為亦讓曉雲感到害怕。

曉雲表示，蔡男曾經6次搭訕，她皆明確拒絕，期間亦曾向捷運站及清潔員工求助，而蔡男見此狀方才罷休離去。另，曉云強調，蔡男甚至於捷運上做出摸腿等性騷行為，更曾深夜牽狗並守候在曉云住處地下室門口，或是鐵門外。

蔡男辯稱，之所以出現在曉云住處路線，純粹是為了遛狗，並非特意等人，同時否認曾經觸摸曉云大腿。針對性騷控告，鑒於蔡男始終聲稱沒有發生，加之檢方並無查出其他證據，因此予以不起訴。

針對跟蹤騷擾，台北地院經審酌，認定蔡男非以理性、正當方式追求異性，而其跟蹤騷擾之行徑亦造成曉云心生畏怖而影響身心，實屬不該。

台北地院認為，事後蔡男坦承犯行，但未彌補告訴人曉云所受損害之態度，而他雖然表明願意賠償3至5萬元，但未被曉云母親接受，考量他已婚、月薪5至6萬、家中尚有母親、妻子等人需要扶養，因此最終依跟蹤騷擾罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案可上訴。

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