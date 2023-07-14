北大西洋公約組織（NATO）峰會期間，烏克蘭得到未來終將獲允加入北約的承諾。蒲亭（Vladimir Putin）隨後在國營電視台發表評論，重申他上述立場，並說此舉威脅到俄羅斯的安全，且進一步使全球緊張局勢加劇。

蒲亭說：「（西方國家）提供新的武器（給烏克蘭）只會使局勢愈演愈烈…並進一步使衝突加劇。」

當被問到法國決定提供烏克蘭射程達250公里的遠程巡曳飛彈一事時，蒲亭說：「是的，那會造成損壞，但不會在戰區造成任何嚴重後果。」

蒲亭補充道，外國製的戰車將是「我們優先對付的目標」。

自從俄羅斯部隊2022年2月24日全面入侵烏克蘭，稱要對烏克蘭「去納粹化」而發動所謂「特殊軍事行動」以來，西方國家已經提供烏國價值數十億美元的武器。

在本週於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會上，北約領導人一致認為烏克蘭應該能在未來的某個時間點加入北約，但當下並未立刻邀請烏國加入。

蒲亭在首度公開回應這些舉動時重申，俄羅斯強烈反對烏克蘭加入北約，稱這威脅俄國本身的戰略利益。

他說：「這不會增加烏克蘭本身的安全，而且整體來說，這將使得全世界變得更為脆弱。」

蒲亭補充道，所有國家都有權提升自身安全，但不能以犧牲別國為代價。