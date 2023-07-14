全球半導體市場歷經2022下半年來的低迷，在庫存調整後，需求可望逐漸回升，加上今年來引爆市場熱度的AI應用也將驅動半導體產業進入新一輪成長，根據世界半導體貿易統計組織預估，全球半導體市場營收2024年可望達5,760億美元的高峰，年增逾一成。

群益半導體收益ETF於6月6日掛牌上市，今（14）日股價約在15.5元附近，上漲1.6％左右。該檔ETF是台灣第一檔精選高息成分股的台股半導體ETF，追蹤指數為臺灣上市上櫃半導體收益指數，藉由指數精準篩選出獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。

證交所表示，此檔ETF採季配息機制，近期迎來上市後第一次配息，依群益投信官網最新配息公告資訊，00927此次基金每受益權單位預估配發金額為0.22元，於7月18日除息，配息發放日為8月11日。

群益投信指出，AI運算時代來臨，也引領半導體迎接新一波成長，根據Precedence Research機構統計，生成式AI市場規模預估到2030年成長超過四倍，台灣半導體相關族群如先進製程、晶片設計、高效能封裝等將可直接受惠。

有鑑於半導體產業有望在需求面增溫下，營運改善，搭配精選在股息上又相對出色的個股，可望吸引資金青睞，建議投資人不妨適度布局台灣半導體收益ETF，掌握息利雙收優勢。

證交所表示，近幾年陸續有多檔聚焦半導體的ETF商品，各檔ETF所持證券標的、權重皆有差異，有興趣的投資人可詳細比較各類商品再做選擇。