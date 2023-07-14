街口投信指出，根據路透社報導，美國加州因為綠能政策的影響，今年大幅減少油井的開採許可數量，因而壓抑了美國原油產量進一步增長的空間。而OPEC也發布報告，樂觀看待全球原油需求前景，不但上調了2023年的原油需求增長預測，並且看好中國大陸和印度的原油燃料需求將持續增長。

在基本金屬方面，國際能源署IEA在一份追蹤採礦業投資的報告中表示，能源轉型期間對關鍵礦物的需求旺盛可能會造成銅、鎳、鋰和鈷等關鍵原材料的嚴重短缺。但是新礦場的開發又受到環保政策以及政府行政程序過於繁雜的影響，導致銅礦產量難以大幅擴增。再加上上海交易所以及倫敦LME交易所的銅庫存持續下降，因此短線上有利銅價的表現。

街口投信指出，值得關注的是，由於俄羅斯與烏克蘭的黑海糧食出口協議將於下週一（7月17日）到期。然而俄羅斯總統普丁卻以強硬的立場表示：「除非俄羅斯的關鍵要求得到滿足，否則將會退出黑海糧食出口的協議。」因此引發市場擔憂情緒快速升溫，導致黃豆、小麥和玉米等農產品價格反彈大漲走高。

另外，根據美國氣象預測公司WeatherTrends360的數據預測顯示，未來一周美國西南部天氣將持續炎熱高溫，而降雨量預計將比去年減少65%，是38年來最乾旱的一年。因此，恐將影響到今年美國黃豆的產量，並導致黃豆市場的供需失衡，進而推升黃豆價格走高。