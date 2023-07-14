副總統賴清德（中）14日出席「第53屆全國技能競賽暨第2屆亞洲技能競賽及第47屆國際技能競賽國手選拔賽技能遊樂園揭幕」，並到比賽會場為選手加油。（王英豪攝）

受到少子女化、技職學生選擇升學等影響，我國近年已開始缺乏中階技術人才，副總統賴清德今天參加「技能遊樂園」揭幕致詞時表示，「台灣很多產業缺少中階技術工」，在擔任行政院長任內曾要求勞動部與教育部加強技職教育，包括廣納師資、設備改善、類生產線、建教合作及國際化等面向。

全國技能競賽今天至7月16日舉行，除了競賽外更設置「技能遊樂園」主題展示區，展示勞動部各項技能成果。

勞動部長許銘春致詞時表示，以前都說不讀書才要去當黑手，但時代已經不同，產業的發展需要靠技術人才，而政府有責任培訓，也透過技能外交，讓國際看到台灣產業發展潛力。

「技職教育很重要」，賴清德說，但目前家長仍未把技職放在優先考量，仍是與過去一樣的觀念「不讀書就才去當黑手」，但普通高中跟技職高中是一樣重要，政府對技職教育制度完整，也可以繼續就讀大專院校精進技能。

賴清德指出，台灣很多產業缺少中階技術工，像是ICT（資通訊）產業、風力發電等行業也十分缺乏中階技術工。

賴清德提及，盼讓政府、業界共同合作，增加孩子跟家長信心，願意優先把孩子送到技職教育。