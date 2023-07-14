現場爆發推擠衝突，里民擋住區長離開的路。（洪靖宜攝）

無法離去的區長只好退回會議室。（洪靖宜攝）

里民高舉手板抗議。（洪靖宜攝）

為解決高雄市大寮垃圾掩埋場分配回饋金比例爭議，大寮區公所今日舉行回饋金管理會議，請各里長討論回饋金比例細項該如何分配，現場山頂里長簡子銘及里民到場抗議，高舉「封存掩埋場」、「還我乾淨空氣」牌，未料，會議尾聲，山頂里民對於會議結果表達不滿，就在大寮區長黃伯雄要離去時，圍住去路，爆發推擠衝突，場面相當混亂。

大寮區公所14日舉行回饋金管理會議，會中也針對回饋金比例討論，包含人口、面積、距離及影響程度，共4個因素比例分配，最後以4個因素各佔25％為計算。不過山頂里長簡子銘針對危險因子有不同意見，他認為會議中討論分配方式不公平，並提出山頂里及內坑里占30％，最後里長舉手表決通過原方案，內坑里30％、山頂里30％、會社里20％、永芳里20％、忠義里30％、中興里5％。

但會議結果讓里長及里民相當不滿，一結束就將去路圍住，不讓大寮區長黃伯雄離開，黃伯雄無法走出會議室外，又退回會議室內，大喊：「這樣不行啦」，但里民情緒相當激動，有人拍桌抗議，要求他下台，另有人圍住區長，爆發推擠衝突，場面非常混亂，還有人指控區長動手，直到警察到場後，場面才較為冷靜。

隨後區長黃伯雄順利離場，他事後表示，該案已經延宕許久，會將今日會議記錄送給環保局等單位，通過後回饋金就可申請分配。對於里民喊「封存」都是尊重，其實里長們都沒有意見，大家都很尊重。至於有里民大喊要告他，黃伯雄表示，自己是被推被擋，並沒有出手，如果對方堅持要提告就依照法律程序，強調自己都是被擠來擠去。