「塵大館台北分館」和演唱會同日開幕。（My Kan廿一克有限公司提供）

「E神」陳奕迅（Eason）明（15日）起將在台北小巨蛋一連舉辦7場「陳奕迅FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」台北站，樂迷眾所期待下，已於昨晚抵台的Eason也表示：「非常興奮！期待與大家見面。」出發前他和Band Leader一起在香港機場拍照，一下飛機更迫不及待地先吃了一碗牛肉麵，雖然好久沒來台北，仍有一種非常親切熟悉的感覺。

有趣的是，之前在官方社交平台頻頻現身的「塵大師」更領先一步抵達，「塵大師」卡通巨型公仔限時出沒台北小巨蛋！「塵大館台北分館」將和演唱會同日開幕，夢幻逸品首度現身於限定互動特展，重量級藝術紀念特集BOX SET精美花絮印刷品搶先公開；由好友葛民輝設計的FEAR AND DREAMS演唱會重量級紀念特集BOX SET，重約7公斤，每個BOX SET都帶有NFC功能玻璃證書，無法盜版，之後將限量推出，在這次台北限定特展中搶先公開。

5個巨型Eason出現在紐約時代廣場的巨型屏幕為演唱會造勢。（My Kan廿一克有限公司提供）

不只台北粉絲對Eason到來萬分期待，北美的粉絲也非常緊張，因為北美6站的門票將於北美時間7月14日同步公開發售。主辦單位更為廣大的粉絲們帶來驚喜，特別在門票開賣前於北美地標－紐約時代廣場驚喜霸屏。一共5個巨型Eason出現在紐約時代廣場的巨屏上，多個巨型屏幕為演唱會造勢，也讓Eason除了是首位在三藩市Chase Center舞台上獻唱的亞洲歌手，更成為少數能在時代廣場霸屏之亞洲藝人，活動詳情請見官方公告。